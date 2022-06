Disagi al traffico, nel pomeriggio odierno, lungo la Sp29 del Cadibona.

All'altezza di Montemoro, infatti, un camion ha perso parte del carico di carbone che stava trasportando.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada per i rilievi del caso e per regolare la circolazione in attesa del ripristino della sede stradale.

Si sono registrati disagi al traffico sul tratto.