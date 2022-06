Altare, mancato finanziamento per il restyling delle aree ex Savam. L'ufficio tecnico del comune precisa: "Nessuna dimenticanza o errore"

In merito alla questione relativa alla riqualificazione delle aree ex Savam, nel quale si sostiene che il comune di Altare non abbia ottenuto un finanziamento da 2 milioni da euro, l'ufficio tecnico precisa: "Tenuto conto della complessità dell'opera era stato affidato incarico professionale esterno allo Studio Gallarati Architetti di Genova, il quale ha provveduto alla redazione di un progetto per la restyling del centro storico di Altare, regolarmente approvato con delibera di giunta comunale".

"Questa documentazione, nella sua completezza, è stata inviata entro i termini previsti dal bando. Successivamente, con nota del Dipartimento delle Pari Opportunità, sono stati comunicati i motivi ostativi per l'accoglimento della domanda “documentazione incompleta/carente (non risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 4 comma 3 lettera m del Bando”. L'art. 4 comma 3 lettera m) del Bando cita testualmente 'progetto a livello di studio di fattibilità, masterplan o progetto preliminare e relativa delibera di approvazione”, documenti che sono stati inviati correttamente'".

"A seguito dell'invio, l’amministrazione non ha più ricevuto alcuna comunicazione da parte del Dipartimento, fino alla pubblicazione della graduatoria dei comuni ammessi sul sito del Governo, nella quale 'non risultava' il comune di Altare. A questo punto si è proceduto con la richiesta dei verbali di istruttoria tecnica del Comitato per la valutazione dei progetti, al fine di comprendere le cause di esclusione".

"Ancora una volta la motivazione è stata come già precedentemente riportato “...non risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 4 comma 3 lettera m) del Bando" senza tuttavia specificare nel dettaglio quale fosse la documentazione mancante. Un progetto, seppur preliminare o studio di fattibilità, è composto da diversi documenti".

"Pertanto la motivazione edotta dal Comitato per la valutazione dei progetti, oltre ad essere enormemente vaga, non ha permesso di comprendere quale fosse la documentazione integrativa effettivamente necessaria - prosegue - L'amministrazione si è trovata pertanto nella situazione di dover affidare un incarico ad uno studio legale (Studio Cuocolo di Genova) per procedere con la presentazione dell'istanza di riesame in relazione all'esclusione dal bando e contestualmente il ricorso al TAR del Lazio, al fine di procedere con una sospensione del provvedimento e richiedere la riammissione con riserva al Piano nazione per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate".

"Il TAR del Lazio ha respinto l'istanza con la motivazione 'il pregiudizio derivante dall'esecuzione appare prospettato in termini futuri e comunque di mera possibilità'. Lo studio Cuocolo è stato quindi nuovamente incaricato per presentare appello cautelare al Consiglio di Stato, per riformare e/o annullare l'ordinanza del TAR Lazio ed accogliere l'appello e la richiesta cautelare formulata dal comune".

"All'appello cautelare non è mai stato dato riscontro. Si può comprendere che non si tratta semplicemente di una dimenticanza dell'invio di un documento. La situazione è ben più complicata e articolata. Se fosse riconoscibile un mero errore da parte degli Uffici, non sarebbero ovviamente state investite somme per incarichi legali" concludono dall'ufficio tecnico.