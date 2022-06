Borgio, minoranza compatta: "Venga fatta chiarezza sullo stato dei lavori nelle scuole"

Il Gruppo Consiliare "Borgio Verezzi x tutti" e la consigliere Pizzonia si uniscono nella preoccupazione per il cantiere delle scuole di Borgio Verezzi. Dopo alcuni incontri alla presenza del vicesindaco Ferro, assessore alla scuola, e un’interpellanza dello stesso Gruppo Consiliare, la minoranza borgese è compatta nel chiedere che venga fatta chiarezza sullo stato dei lavori nell’edificio scolastico.

“Ribadiamo la forte preoccupazione per il futuro del nostro plesso scolastico, preoccupazione aggravata dal fatto che al penultimo consiglio comunale il vicesindaco alla nostra interrogazione ci ha dato una risposta molto lontana dalla veridicità dei fatti - commenta il Dott. Murrighile, capogruppo di 'Borgio Verezzi x Tutti' - Rassicurazione a cui abbiamo dato credito dichiarandoci soddisfatti e mai immaginando che invece la situazione fosse molto più complessa. Non vogliamo creare allarmismi ma siamo fortemente convinti che sia il Consiglio comunale che i cittadini debbano essere informati in maniera trasparente sulla situazione. Non ci bastano i continui inviti alla disponibilità che arrivano dai banchi della maggioranza se poi alla prova dei fatti tutto deve essere messo a tacere barricandosi dietro a veloci rassicurazioni".

"La scuola di Borgio Verezzi diventata negli anni un sicuro e qualificato luogo di formazione ed educazione merita e ha bisogno di attenzione e cura per mantenere quel delicato equilibrio - conclude Murrighile - Oggi c'è bisogno di chiarezza e di coinvolgimento di tutti, perchè come è chiaro ai consiglieri del gruppo Borgio Verezzi per Tutti e alla consigliere Pizzonia, non si tratta di obiettivi politici bensì del futuro della nostra scuola".

"Interfacciandoci con l’assessore alla scuola abbiamo ottenuto risposte vaghe e imprecise, ma ciò che abbiamo ritenuto più allarmante è stato la continua insistenza sul 'non creare allarmismo', quasi a voler mettere a tacere la questione in maniera sbrigativa - aggiunge la consigliere Pizzonia del gruppo individuale - Riteniamo invece che il nostro ruolo come minoranza sia quello di porre l’attenzione sui problemi che ci sono, soprattutto vista la gravità e il potenziale impatto degli stessi, per cercare di risolverli in maniera propositiva. Pertanto l’attenzione che stiamo, e continueremo a porre, su questo argomento è solo motivata dalla necessità di poter garantire un plesso scolastico quanto più adeguato allo svolgimento delle attività l’anno prossimo".

"Purtroppo i ritardi nei cantieri sono eventi incontrollabili anche da parte di un’amministrazione comunale, ma in questo momento deve essere intrapresa una forte strada di attacco legale unita con la ricerca di soluzioni alternative per gli studenti il prossimo anno. Questo è quello che vorremmo vedere" sottolinea infine Maddalena Pizzonia.