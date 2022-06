Funivie e bretella Altare-Predosa, il programma elettorale del candidato sindaco Lambertini (Noi per Cairo)

Capito infrastrutture: supporto al ripristino dell'impianto di Funivie e sostegno alla realizzazione della bretella autostradale Altare-Predosa. Sono alcuni dei punti del programma elettorale di Paolo Lambertini, candidato sindaco della lista "Noi per Cairo".

Tra i progetti la realizzazione di un ponte di collegamento tra la variante di Moncavaglione e l'area industriale di Bragno, nonché la definizione del collegamento ferroviario tra la stazione di San Giuseppe e l'area di Cairo Reindustria.

Per quanto riguarda le frazioni la lista "Noi per Cairo" punta alla realizzazione di un parco giochi a Rocchetta nell'ex campo da bocce di via Colletto e un bagno dedicato ai bikers, una pista ciclo-pedonale dal Casello 6 alla rotonda di Rocchetta sulla strada già creata in parte da Ferrovia, una seconda pista ciclo-pedonale dal cimitero di Rocchetta a Dego attraverso la strada realizzata in parte da metanodotto e la sistemazione del campo da calcio (e tribune) del campo di Rocchetta.