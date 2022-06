Pnrr, Briano (+Cairo): "Pronti a cogliere ogni occasione. La bretella Carcare-Predosa una necessità"

"Pnrr, le opportunità da cogliere per il comune di Cairo Montenotte". Questo l'incontro promosso nella serata odierna dal candidato sindaco della lista "+Cairo" Fulvio Briano.

All'evento hanno preso parte Cristina Battaglia, direttore unità valorizzazione della ricerca Cnr e direttrice esecutiva competence center start 40; Angelo Berlangieri, presidente unione industriali di Savona; Vincenzo Bertino ed Enrico Schiappapietra di Confcommercio Savona; Mariano Cerro, direttore Confartigianato Savona.

"Il Pnrr ha dei vincoli da rispettare. Uno di questi è la cantierabilità immediata - spiega Cristina Battaglia, direttore unità valorizzazione della ricerca Cnr e direttrice esecutiva competence center start 40 - Servono idee e soprattutto una visione di sviluppo della città. E' una sfida molto ambiziosa, ma allo stesso tempo parecchio rischiosa, poiché si tratta di una corsa contro il tempo senza avere gli strumenti adatti. La burocrazia andrebbe snellita".

"E' una grande occasione - aggiunge Vincenzo Bertino di Confcommercio Savona - Cairo deve rivestire il ruolo di primo attore. I comuni hanno il compito di tracciare la strada. La Val Bormida ha grandi potenzialità. Il futuro dipende dal Pnrr e dalla voglia di fare".

"Dobbiamo usare un comportamento responsabile poiché tali finanziamenti dovranno essere poi restituiti - spiega Enrico Schiappapietra di Confcommercio Savona - E' impensabile fare progetti senza avere le infrastrutture adatte. Occorre una sinergia tra pubblico e privato".

"Gli artigiani sono pronti a cavalcare l'onda - commenta Mariano Cerro, direttore Confartigianato Savona - Il Pnrr è un progetto rivoluzionario. I comuni e le associazioni devono camminare assieme".

"Il Pnrr è un'occasione da prendere adesso, nonché una sfida - spiega Angelo Berlangieri, presidente unione industriali di Savona - Un progetto strategico è rappresentato dalla reindustrializzazione del territorio. Questo percorso deve partire dalle infrastrutture, ovvero collegare la Val Bormida alla Pianura Padana e di conseguenza ai maggiori centri produttivi, nonché al porto di Savona-Vado. Bisogna rendere accessibile il territorio, puntando su logistica e specializzazione". Nel corso dell'intervento il presidente Berlangieri ha parlato della bretella Carcare-Predosa e di una soluzione variante sulla A6 nel tratto compreso tra Altare-Savona ("La società Autostrada dei Fiori ha già presentato il progetto al Ministero").

"L'entroterra valbormidese riveste un ruolo assai importante in provincia di Savona - continua il candidato sindaco Fulvio Briano - Cairo deve tornare ad essere un centro strategico per le logistiche industriali. Purtroppo partiamo con un notevole handicap che dobbiamo eliminare con l'innovazione, perspicacia e determinazione. Siamo all'età della pietra per quanto riguarda le infrastrutture. La bretella Carcare-Predosa è una necessità, sia per l'industria, sia per il turismo della riviera".

Il candidato sindaco ha poi toccato l'argomento ospedale e in particolare il progetto della Regione: "Non siamo d'accordo con l'idea di trasformare il 'San Giuseppe" in un ospedale di comunità, cancellando di fatto la storia del nostro nosocomio. La Val Bormida ha bisogno di un ospedale di area disagiata, una struttura in grado di rispondere alle esigenze del territorio".

"Il Pnrr è un elemento importante se sfruttato bene - conclude Briano - Bisogna essere pronti a cogliere tutte le opportunità".