Altare, recupero area ex Savam. Grisolia: "Tante parole ma pochi fatti"

"Ad oggi non si è ancor visto il 'becco di un quattrino', poiché il nostro comune è stato escluso dal bando per carenza nella documentazione presentata, il tutto ampiamente verificabile dalla tabella di valutazione del progetto allegato all'istruttoria della Presidenza del Consiglio dei ministri".

"Molti ricorderanno che nella penultima amministrazione, dove l’attuale sindaco non era un emerito sconosciuto ma rivestiva non dimeno il ruolo di vicesindaco, con tono trionfale fu annunciata con massiccia propaganda la possibilità di accedere ad un corposo finanziamento proveniente dal piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate ex legge 190/2014 di ben 2 milioni di euro, che avrebbe finalmente risolto in gran parte la questione del recupero di alcuni immobili e di una piazza, tra cui spiccava per importanza l’ex Savam". Cosi commenta in una nota Giuseppe Grisolia, candidato sindaco della lista "Altare con noi insieme".

"Viceversa, il nostro comune ha dovuto sostenere dei costi legali per tentare di racimolare un qualche rimedio alla sonora batosta amministrativa, che ha visto respingere anche il ricorso al TAR proposto dall'attuale amministrazione. Per non parlare della mancanza di introiti che parrebbero derivare dall'insolvenza di alcune tasse e di imposte che non si è stati ancora in grado di recuperare nonostante gli anni trascorsi".

"Come se non bastasse, oggi si apprende dalla cronaca locale che la società Città del Vetro, proprietaria dell’area, è in corso di liquidazione, a dispetto delle ancora recenti rassicurazioni sull'intenzione di voler procedere nei lavori - conclude - È l’ennesimo teatrino di una politica basata su tante parole e su pochi fatti, per lo più concentrati nel periodo elettorale, che ci lascia amareggiati e preoccupati. Altare ha bisogno di rinascere, crescere e di essere governato, quindi noi vogliamo urlare agli altaresi che questo modus operandi sarà l’antitesi di ciò che saremo in caso di vittoria".