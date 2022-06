Sanità, mercoledì Toti a Roma per firmare l'accordo quadro sull'ospedale degli Erzelli: "In Liguria nuovi ospedali, case e ospedali di comunità" (Foto e video)

La sanità ligure è stata al centro della lunga giornata di visite del presidente della Regione e assessore alla sanità Giovanni Toti che ha visitato questa mattina l'ospedale villa Scassi e nel pomeriggio il San Martino, dove ha presentato il nuovo piano della sanità ligure, prendendo parte al convegno: ‘Sanità 2022 – Dagli ospedali al territorio: cura, eccellenza, innovazione’ con gli stakeholders e gli addetti ai lavori, in vista degli investimenti che riguarderanno la sanità genovese".





Nel dettaglio, il futuro della sanità vedrà tre nuovi ospedali a Taggia, nel ponente genovese con l’Irccs degli Erzelli e alla Spezia, investimenti per oltre 52 milioni di euro in tecnologie e apparecchiature, circa 35 milioni di euro per la digitalizzazione e informatizzazione dei Dea di I e II livello, la creazione di una solida rete territoriale con 33 Case di Comunità (14 a Genova), 11 Ospedali di Comunità (4 a Genova) e 16 Centrali Operative Territoriali (6 a Genova): è pronta a partire in Liguria una vera riforma del sistema sanitario regionale, che verrà realizzata nei prossimi anni grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dell’ex articolo 20 della legge finanziaria 67/88 (edilizia sanitaria e nuove tecnologie) oltre che con fondi Inail. A tracciare il quadro di questa trasformazione della sanità ligure, in parte già avviata, è stato oggi a Genova il presidente della Regione e assessore alla Sanità.– ha affermato il presidente della Regione -– ha aggiunto -- ha commentato ancora Toti -”.: “”.Il commento sulla situazione dei pronto soccorso arriva anche dal direttore generale di Alisa: “”.Sui centri salute: “”.Un altro tema importante della giornata. Ne ha parlato, coordinatore della Struttura di Missione per la sanità della Regione: “”.Di seguito le caratteristiche di ciascun reparto visitato nel pomeriggio dal Presidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti; si è recato presso l’Unità Operativa Neuroradiologia, diretta dal dottor Lucio Castellan, l’Unità Operativa Gastroenterologia ad indirizzo interventistico, diretta dalla professoressa Maria Caterina Parodi e l’Unità Operativa Radiologia Oncologica e Senologica, diretta dal dottor Massimo Calabrese.Protagonista della visita presso il reparto diretto dal dottor Castellan è stato il nuovo angiografo installato presso l'Unità Operativa Neuroradiologia, apparecchiatura biplanare di ultima generazione, che ha come principale caratteristica la possibilità di vedere le strutture vascolari, sonde e cateteri simultaneamente su 2 piani diversi.Questo angiografo rappresenta il top di gamma per interventi endovascolari di neuroradiologia, sia nel cervello che nella colonna spinale, ovvero interventi meno invasivi su patologie di arterie e vene dell'encefalo, che stanno oramai soppiantando gli interventi neurochirurgici tradizionali che prevedono l'apertura del cranio. Fra questi interventi, i più conosciuti sono quelli di ricanalizzazione delle arterie cerebrali occluse (trombectomia) in persone con ictus acuto oppure quelli di embolizzazione per la chiusura per via endovascolare (cioè attraverso cateteri inseriti nelle arterie) nelle persone con aneurismi intracranici rotti o con rischio di rottura.Le caratteristiche della nuova apparecchiatura permettono di eseguire con maggiore sicurezza anche altri interventi che vanno dalle embolizzazioni di malformazioni vascolari artero-venose cerebrali al trattamento di fistole durali ed ematomi sottodurali intracranici, dall'esecuzione di embolizzazioni di lesioni del midollo spinale agli interventi di vertebroplastica nel caso di schiacciamenti o crolli delle vertebre.Tra i principali vantaggi: nuove e più precise ricostruzioni 3D delle arterie o vene e la possibilità di acquisire immagini simili a quelle della TAC, evitando così la necessità di trasportare il paziente in altre sale diagnostiche e permettendo di verificare l'esito dell'intervento direttamente in sala angiografica.Con l'installazione del nuovo angiografo, l'Unità Operativa Neuroradiologia è in grado di garantire al massimo livello qualitativo l'attività di neuroradiologia interventistica e il suo ruolo di hub regionale, con un trend nel 2022 verso oltre 1.000 procedure annue eseguite, con 180 interventi di trombectomia in pazienti con ictus acuto (tra i primi 10 centri in Italia per volume d'interventi) e oltre 150 interventi endovascolari su aneurismi e malformazioni vascolari del cervello.Il reparto è stato oggetto di un ‘potenziamento’ della tecnologia endoscopica, grazie all’acquisizione di colonne per l’endoscopia digestiva ad alta definizione, dotate di cromoendoscopia virtuale e di sistemi di magnificazione delle immagini in grado di evidenziare lesioni anche molto piccole di esofago-stomaco-duodeno e del colon-retto, consentendone anche un’accurata caratterizzazione in termini di benignità o malignità ancor prima dell’esame istologico.Il reparto è quindi all’avanguardia per quanto riguarda la diagnosi precoce delle neoplasie del tubo digerente e nella colonscopia di screening. Inoltre, è dotato di tutti gli accessori necessari per eseguire interventi endoscopici di asportazione e resezione di lesioni del tubo digerente benigne e maligne precoci senza ricorrere alla chirurgia.Innovazione tecnologica anche in ambito di Ecoendoscopia, tecnica che integra endoscopia ed ecografia attraverso strumenti molto sofisticati indispensabili, oltre che nella diagnosi, anche nella stadiazione delle neoplasie dell’esofago, stomaco, retto, pancreas e vie biliari. Oggi l’Ecoendoscopia, grazie anche a sofisticati devices, consente di eseguire veri e propri interventi endoscopici a livello del pancreas e delle vie biliari, compresa la colecisti, evitando la chirurgia.Il reparto è inoltre dotato di strumentazione di ultima generazione per il processo di lavaggio, alta disinfezione, sterilizzazione e conservazione degli endoscopi in modo da garantire la massima sicurezza per i pazienti e per gli operatori.Presso i nuovi spazi dell’Unità Operativa Radiologia Oncologica e Senologica, trasferitasi dal Padiglione 40 al Padiglione IST Sud piano -1 fondi, sono presenti le seguenti apparecchiature: 3 mammografi digitali con tomosintesi (uno anche con il software per la mammografia con MdC e uno con poltrona e software per le biopsie VABB stereotassiche), 3 ecografi dedicati alla senologia, 1 TAC di nuova generazione 128 strati, 1 telecomandato e 1 ecografo dedicato al total body.Alcuni dati: nel 2021, l'U.O. Radiologia Oncologica e Senologica ha effettuato 47.310 esami, di cui 29.310 di senologia (62%); nel 2020, erano 38.847 gli esami effettuati, per un incremento totale 2021 vs 2020 di circa il 22%.