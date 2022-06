Camion perde carbone sulla Sp29, Pasa (Cgil) punta il dito: "Necessario immediato utilizzo del trasporto ferroviario, basta perdere tempo"

"Ancora una volta, l'ennesima negli ultimi due anni. Ma nel frattempo il Governo e la Regione Liguria dormono sonno tranquilli rispetto alla gestione delle Funivie, ferme dal novembre del 2019".

A dirlo è il segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa dopo che per l'ennesima volta un camion ha perso il carico di carbone sulla Sp29 del Cadibona all'altezza di Montemoro.

Episodi che negli ultimi anni stanno avvenendo sempre più spesso e per il quale l'esponente della Camera del Lavoro punta il dito concentrandosi anche sui ritardi di Funivie.

"Come denunciamo e chiediamo da tempo è necessario un immediato utilizzo del trasporto ferroviario - in attesa della ricostruzione delle Funivie - per trasportare il carbone dal porto ai parchi di Cairo Montenotte e poi mettere a sistema il progetto di trasporto ferro- fune e parchi di stoccaggio" prosegue Pasa.

Attenzione alta anche sul tema del sicurezza, all'altezza di Montemoro infatti si sono ribaltati 4 camion che trasportavano carbone in 10 anni sempre nello stesso punto, nei pressi di un'abitazione.

"Basta perdere tempo, basta meline da parte della politica nazionale e regionale. Le soluzioni ci sono già, mettetele in campo immediatamente. C'è una strada che non sopporta più strutturalmente i carichi della camion, mettono a rischio sicurezza stradale e si rischia che qualcuno ci lasci anche la pelle".