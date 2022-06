Rete anti cinghiali, Cia Liguria: "Si parta con il depopolamento e le gabbie di cattura"

Continuano i dubbi sull'efficacia delle recinzioni anti cinghiale.

La proposta da sempre suscita le perplessità di Cia Agricoltori Liguria, acuite con le prime installazioni.

"Prendiamo atto dell’ avvio dell’opera come un ulteriore elemento che consente, sicuramente nelle zone già delimitate, di avviare una prima azione di riduzione della presenza del cinghiale. Ma siamo convinti da tempo che non vi fosse alcun ostacolo ad avviare da subito, con mezzi adeguati, operazioni di 'depopolamento' – sottolinea Stefano Roggerone, presidente di Cia Liguria -. Così come crediamo che unadiffusione delle gabbie di cattura sia uno strumento utile a tutela delle colture, specie di quelle ad alto rischio che sicuramente non vedranno benefici a breve né della recinzione né del piano di abbattimenti, annunciato ma non si sa ancora quando effettivamente messo a calendario".