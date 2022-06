Sostegno alle imprese, Regione Liguria lancia la “Cassa Commercio Liguria” (Video)

Regione Liguria vara “Cassa Commercio Liguria”, un pacchetto di strumenti da 10,9 milioni di euro complessivi con cui l’amministrazione regionale intende migliorare l’accesso al credito delle imprese commerciali liguri, promuovendo lo sviluppo degli investimenti diretti all’avvio, al rafforzamento delle attività e alla penetrazione in nuovi mercati.

“Si tratta di un provvedimento a sostegno del mondo del commercio - commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - E’ una forma tecnica innovativa che abbiamo mutuato dal mondo dell’artigianato ed è uno strumento finanziario tra i più innovativi in Italia. Ci si basa infatti su diverse linee di intervento: non si tratta solo di soldi in prestito ma c’è una parte che riguarda la garanzia dei fidi, e una parte che va ad abbattere i costi degli interessi con particolare attenzione alle botteghe dei comuni sotto i 5 mila abitanti e tutte le botteghe storiche”.

Il soggetto gestore, Artigiancassa Spa, individuato a seguito dell’aggiudicazione del bando di gara, pubblicherà sul sito www.cassacommercioliguria.it le informazioni utili per la presentazione delle richieste di ammissione agli strumenti agevolativi.

“Le nostre imprese hanno affrontato e affrontano grandi difficoltà che tutti conosciamo. Questa è un’importantissima misura a favore delle imprese commerciali e turistiche fortemente voluta da Confcommercio Liguria per investimenti diretti all’avvio dell’impresa, allo sviluppo e al rafforzamento dell’attività e alla penetrazione in nuovi mercati. Ringraziamo l’assessore per aver accolto le nostre richieste di inserire le farmacie, le tabaccherie e i grossisti tra le categorie che potranno accedere allo strumento, oltreché per il costante contatto che ci consente di raggiungere importanti risultati come questo” afferma Paolo Odone, presidente Confcommercio Liguria.

“Sono finanziamenti assolutamente importante per mantenere in vita determinati esercizi commerciali anche nel nostro entroterra - sottolinea il segretario generale Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia - Per la prima volta abbiamo introdotto il concetto di anzianità di 30 anni dell’impresa perché noi abbiamo tantissime imprese nel settore terziario con più di 30 anni di anzianità e per questo abbiamo chiesto a Regione Liguria di trovare un modo per riconoscere a queste imprese qualcosa. La Regione inoltre attribuisce premialità a imprese particolarmente interessanti per il sistema camerale ligure, come le botteghe storiche e le reti della ristorazione Genova Liguria Gourmet e dei prodotti a marchio collettivo geografico Genova Gourmet”.