Film girato a Celle, il regista è Edoardo Gabbriellini e si intitolerà Holiday (FOTO)

"Holiday". Questo il titolo del film che verrà girato a Celle Ligure fino a luglio.

E da chi è diretto? Dal regista di Livorno Edoardo Gabbriellini, 46 anni, diventato celebre per essere stato il protagonista come attore a soli 22 anni nel 1997 del film di Paolo Virzì "Ovosodo" nel quale ha interpretato il ruolo del giovane Piero che gli ha permesso di vincere il premio Pasinetti.

Nel 2001 ha diretto e partecipato al videoclip "Tre parole" di Valeria Rossi e nel 2003 al Festival di Cannes viene presentato il film "B.B. e il cormorano", di cui è stato regista e attore. In precedenza aveva recitato nei film "Baci e abbracci" (1999) e "Tutta la vita davanti" (2008), tutti diretti da Virzì.

Nel 2011 ha diretto il suo secondo film "Padroni di casa" e nel 2019 il documentario dedicato al famoso ballerino, mimo, coreografo e regista Lindsay Kemp.

Il titolo del film, prodotto da Cinemaundici, che verrà girato nel comune del levante savonese è tutto un programma, quelle vacanze che tanto si attendono e proprio Celle può soddisfare quel bisogno.

Secondo le prime indiscrezioni pare che ad essere protagonista sarà una famiglia che gestisce un albergo. Nel comune cellese infatti le riprese si stanno proprio concentrando nell'hotel presente in via Monte Tabor, dove in molti, incuriositi, hanno potuto già sbirciare il set e nella giornata di oggi stanno girando alcune scene anche Varazze nella zona del mercato civico in via Arzocco.

Da marzo fino a maggio erano state avviate le selezioni per reclutare per piccoli ruoli ragazzi e adulti di tutte le età solo maggiorenni della zona di Varazze, Celle, Albenga e Finalese.

Fino al 3 luglio il campo sportivo della Ravezza in via Lavadore, sarà base di tre camion della troupe cinematografica, con l'utilizzo della struttura che sarà comunque confermata come sempre come parcheggio nei mesi estivi. Altri mezzi invece potranno sostare in località Natta.