Si possono utilizzare varie strategie per mantenere viva l’attenzione dello studente durante le ripetizioni online. Tra queste, il fatto di far partecipare l’alunno in modo attivo alla lezione, facendolo non solo leggere, ripetere, esercitare, ma anche ponendogli domande. Gli si può anche chiedere di esporre una sua opinione, in modo da coinvolgerlo maggiormente e aumentare il suo grado di interesse. Certamente, non è facile far sì che l’ascoltatore sia sempre concentrato al massimo, perché evitare le distrazioni dipende anche dall’impegno individuale.

Strategie utili per evitare che lo studente si distragga durante le lezioni online: ecco le principali

Possono essere messe in atto differenti strategie utili per mantenere viva l’attenzione dello studente durante le ripetizioni online. È facile infatti che un alunno si distragga, soprattutto se è giovane o se ha intorno a sé diverse fonti di distrazione, come cellulare, TV. La prima cosa da fare per mantenere un livello alto di concentrazione nell’interlocutore è cercare di spingerlo a interagire. Ciò vuol dire che si dovrà “movimentare” la lezione non solo facendolo esercitare, leggere, ripetere, ma anche ponendogli delle domande. Oltre a questo, è di fondamentale importanza avere ottime doti interpersonali, passione per quello che si insegna e fare del proprio meglio per trasmettere il proprio sapere in modo efficace. Questo fattore è importante perché se l’insegnante non è in grado di approcciarsi in modo coinvolgente allo studente, la deconcentrazione avrà la meglio.

Un bravo insegnante, inoltre, dovrà cercare di mantenere un tono abbastanza vivace e positivo. Se invece il suo modo di parlare sarà monotono, è più facile che l'ascoltatore si lasci distrarre. Tutti questi suggerimenti dovrebbero essere messi in pratica anche durante una lezione di prova gratuita, durante cui lo studente valuterà anche il suo grado di affinità con l'insegnante e l'efficacia delle sue spiegazioni

Il metodo giusto

Non è per niente facile catturare l’attenzione degli studenti, soprattutto di quelli che non sono particolarmente dediti allo studio. Nonostante questo, un insegnante riuscirà nel tempo a mettere a punto il metodo più adatto ed efficace per riuscire a mantenere viva la concentrazione dello studente. Il fatto che la lezione si svolga online in modo frontale può essere un fattore vantaggioso: il fatto di potersi concentrare su un solo studente permetterà, infatti, al docente di instaurare un rapporto 1:1 e adattare il proprio metodo di insegnamento ad esigenze individuali specifiche.

Puntare sulla chiarezza e sulla semplicità è sempre un’arma vincente quando si insegna Se infatti si inizia a spiegare in modo semplice, vi saranno molte più possibilità che lo studente non si arrenda dal tentativo di capire e seguire. Se il ragazzoinfatti dovesse sforzarsi in modo eccessivo per comprendere ciò che il suo interlocutore sta dicendo, i messaggi e le nozioni potrebbero non passare in modo efficace e lo studente potrebbe distrarsi. Per evitare che ciò accada, oltre a usare un modo di parlare di facile comprensione, il docente dovrebbe interrompersi ogni tanto per chiedere l’opinione dell’ascoltatore. Quest’ultimo non solo sarà chiamato a partecipare, ma svilupperà un maggiore interesse, proprio perché dovrà esporre anche il suo punto di vista. Come si è visto, le soluzioni da poter mettere in pratica per mantenere l’attenzione dello studente sempre viva sono diverse e ognuna può essere di grande aiuto.