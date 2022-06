Sviluppo economico, approvata in Consiglio la partecipazione della Regione al progetto per la costituzione in Liguria di uno degli ecosistemi nazionali dell'innovazione

Approvata a larga maggioranza in Consiglio Regionale la partecipazione di Regione Liguria, in qualità di socio fondatore, alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata per la realizzazione del progetto Raise (“Robotics and AI for Socio-economic Empowerment), presentato nell’ambito della missione 4 “Istruzione e Ricerca” del PNRR.



“Per favorire il progresso e la diffusione della ricerca, oltreché lo sviluppo dei processi di innovazione del sistema economico e produttivo ligure, Regione Liguria aderisce alla costituzione della società consortile per la realizzazione del progetto Raise con il quale, in collaborazione con Università di Genova, Cnr e IIT, intendiamo sostenere la nascita in Liguria di uno degli undici ecosistemi dell’innovazione nazionali – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico - Un’azione che ci ha permesso di intercettare oltre 100 milioni di euro nell’ambito del PNRR e che è coerente con il programma regionale di ricerca, sviluppo e innovazione”.

Alla costituzione della nuova società sono autorizzate a partecipare le società in house Filse e Liguria Digitale.



“Il provvedimento – osserva il presidente della Regione – è stato approvato a larga maggioranza, con senso di responsabilità di tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione”.



“Ringraziamo il senso di responsabilità del Consiglio – aggiunge l’assessore - Questo provvedimento permetterà di rafforzare quelle competenze scientifiche e tecnologiche che fanno della Liguria una delle regioni maggiormente attrattive per aziende, investitori e ricercatori nazionali e internazionali”.