Savona, Bni Ambizioso Sv raccoglie fondi per la nazionale ucraina di sincro: consegnata la cifra alla piscina Zanelli

Nella giornata di ieri nella piscina Zanelli di Savona, in rappresentanza del Capitolo BNI Ambizioso Sv, il Vice Presidente Giuseppe Lepore, commercialista esperto in Trust, ha consegnato una busta contenente la raccolta di fondi effettuata dai componenti del Capitolo alle ragazze della nazionale Ucraina di nuoto sincronizzato, ospiti nel comune capoluogo a causa della guerra e che da domani saranno in Bulgaria per gli Europei.

"L'augurio del Capitolo Ambizioso SV è che la guerra finisca presto e che possano tornare presto alle loro case e il gesto vuole farle sentire a casa anche se attraversano un momento di difficoltà" spiegano da Ambizioso Savona.

"Care Ragazze, la speranza è che questo nostro piccolo contributo possa farvi sentire "a casa" e riesca a regalare un piccolo sorriso. Con l'augurio che possiate tornare a vivere quanto prima una vita serena e spensierata" il messaggio della presidente Elisa Marchesani.

BNI è un acceleratore di opportunità. Mette infatti insieme imprenditori e liberi professionisti che si incontrano regolarmente per migliorare il proprio business tramite un modello di marketing che vanta 36 anni di esperienza in tutto il mondo. Si basa su valori molto importanti, primo fra tutti il Giver Gains, “dare per ricevere” che sostituisce l’economia competitiva con il nuovo concetto di economia collaborativa. Attraverso il Refferal Marketing o passaparola strutturato si cresce insieme verso i propri obiettivi, arricchendosi delle competenze altrui.

A differenza della maggior parte dei capitoli già operativi, "Ambizioso SV" è invece il primo Hybrid in Liguria. In un mondo dove tutto cambia velocemente visti gli avvenimenti degli ultimi anni, BNI ha pensato di dare la possibilità ai suoi membri di incontrarsi in parte on-line.

Ad ampio respiro, interregionale, conta una squadra imprese strutturate e professionisti specializzati di diverse province. BNI è inoltre in prima linea per quanto riguarda l'impegno etico e sociale grazie alla fondazione “Business Voices” finalizzata al sostegno di bambini e ragazzi affinché diventino gli imprenditori del futuro, un sostegno che comporta il coinvolgimento delle scuole in progetti di vario genere.