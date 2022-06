Dal 14 al 17 giugno FORUM PA 2022, il paese che riparte

Come spendere 300 miliardi di euro di risorse per la ripartenza, tra PNRR e nuova programmazione europea: a FORUM PA 2022, che quest’anno torna in presenza all’Auditorium della Tecnica di Roma, quattro giorni di confronto sull'attuazione degli investimenti e delle riforme.

Tra gli ospiti, i Ministri Renato Brunetta, Vittorio Colao, Enrico Giovannini, Patrizio Bianchi, Fabiana Dadone, Daniele Franco, Roberto Cingolani, Mariastella Gelmini, il Presidente della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, il Sindaco di Bari e Presidente ANCI Antonio Decaro, il premio Nobel Michael Spence, la professoressa dell’Harvard Business School Francesca Gino, l’Ambasciatore italiano in Kazakhistan Marco Alberti, il Professore della Harward Law School Cass Sunstein, il Chief Digital Officer della Città di Rotterdam Bas Boorsma, l’atleta, coach e speaker motivazionale Paola Gianotti, l’ex allenatore di volley oggi docente della Scuola Holden di Torino Mauro Berruto

Martedì 14 giugno presentazione della ricerca annuale di FPA sul lavoro pubblico, venerdì 17 giugno svelati i vincitori del Premio “PA Sostenibile” e del Premio “Rompiamo gli schemi”

Roma, 31 maggio 2022 – Cominciare insieme il viaggio della ripresa, fare il punto sull’attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR e della programmazione europea, favorire l’incontro e il dialogo tra i diversi protagonisti della ripartenza del Paese. È l’obiettivo di FORUM PA 2022, l’evento organizzato da FPA, società del Gruppo DIGITAL360, che si terrà dal 14 al 17 giugno. Quest’anno FORUM PA torna in presenza, all’Auditorium della Tecnica a Roma (Viale Umberto Tupini, 65 – zona EUR), pur mantenendo la possibilità di seguire l’evento anche online sulla piattaforma di diretta dedicata. Al centro del confronto le tre transizioni (amministrativa, digitale e verde) e le politiche verticali per il rilancio del Paese: dalle infrastrutture alla mobilità, dalla ricerca ai sistemi di welfare. Temi uniti da un filo rosso: il PNRR e gli obiettivi del ciclo di programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali.

Il cuore pulsante dalla manifestazione sarà l’Arena, novità di questa edizione, che vedrà presso l’Auditorium della Tecnica un ricco palinsesto non stop di tavole rotonde di scenario, keynote speech, interviste a grandi personalità italiane e straniere, spettacoli teatrali e testimonianze internazionali. Nel corso delle quattro giornate si alterneranno poi tavoli di lavoro dedicati alle principali community di innovatori della PA e tanti appuntamenti per far conoscere esperienze di innovazione sui territori: le rubriche PA, i talk e i seminari. Come sempre, grande attenzione alla formazione e alle competenze dei dipendenti pubblici con le Academy di FPA Digital School, che quest’anno vedono come tema conduttore “#NextGenerationPA – Il successo del PNRR passa dalle persone”.

Numerosi gli ospiti del panorama nazionale ed internazionale. Grande presenza del Governo: Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Vittorio Colao, Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica, Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione, Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche giovanili; Daniele Franco, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie; Elena Bonetti*, Ministro per le pari opportunità e la famiglia; Maria Cristina Messa*, Ministro dell'Università e della Ricerca. Tra gli altri ospiti: Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia, Roberto Occhiuto Presidente della Regione Calabria, Roberto Gualtieri, Sindaco Roma Capitale, Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente ANCI. Diverse occasioni per ascoltare i rappresentanti della Commissione Europea con gli interventi di Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le Riforme; Dubravka Šuica, Commissario Europeo per la democrazia e la demografia; Mario Nava, Director General DG REFORM European Commission; Daniele Dotto, Head of Unit Governance and Public Administration DG REFORM European Commission.

Infine, i Keynote speech di: Michael Spence, premio Nobel per l’Economia, Francesca Gino, Professoressa dell’Harvard Business School, Marco Alberti, Ambasciatore italiano in Kazakhistan, Cass Sunstein, Professore della Harward Law School, Bas Boorsma, Chief Digital Officer della Città di Rotterdam, Paola Gianotti, atleta, coach e speaker motivazionale, Mauro Berruto, ex allenatore di volley oggi docente della Scuola Holden di Torino.

In apertura di FORUM PA sarà presentata la Ricerca annuale di FPA sul lavoro pubblico. Venerdì 17 giugno, nel corso dell’evento “#innovatoriPA: progetti e persone per un'amministrazione innovativa e sostenibile” verranno svelati i vincitori del Premio “PA Sostenibile”, in collaborazione con ASVIS, e del Premio “Rompiamo gli schemi”, in collaborazione con ALTIS-Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Mondo Digitale, Fondazione per la Sostenibilità Digitale, PA Social e IWA Italy.

*In attesa di conferma

Di seguito una selezione di eventi in agenda. Per il programma completo (in continuo aggiornamento): https://www.forumpa.it/forum-pa-2022-il-paese-che-riparte/

IL PROGRAMMA

Martedì 14 giugno

Dalle 9.40 alle 10, Auditorium - Sala rossa: Keynote speech “ Ripresa economica, trasformazioni della società e ruolo del settore pubblico” - Quale settore pubblico per guidare la ripresa economica post-pandemica? Michael Spence, premio Nobel per l’economia nel 2001 e Professor of Economics Emeritus at the Stanford Business School, ci offre la sua visione del ruolo delle istituzioni nel cambiamento radicale delle politiche di sviluppo, oggi più che mai necessario.

Dalle 10 alle 11.30, Auditorium - Sala rossa: “ Rigenerare la PA per vincere la sfida della ripresa” - Nuove forme di accesso alla PA, accelerazione nelle iniziative di semplificazione, valorizzazione delle persone e contratti fortemente innovativi: come le amministrazioni cambiano per mettersi al passo dei bisogni di un Paese in movimento. Intervento di Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione. Tra gli altri ospiti: Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente ANCI, Roberto Gualtieri, Sindaco Roma Capitale, Giuseppe Tripoli, Segretario Generale Unioncamere, Vanessa Pallucchi, Portavoce Forum Terzo Settore.

Dalle 11.30 alle 11.50, Auditorium - Sala rossa: Prospettive europee | La riforma della PA tra strategie di ripresa e politiche di coesione. Intervento di Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le Riforme Commissione Europea.

Dalle 14.30 alle 15, Auditorium - Sala rossa: Keynote speech, “Antifragilità, ovvero allenarsi all'instabilità. Lezioni dal mondo dello sport per la PA del futuro” - Mauro Berruto, Inspirational Speaker già CT della nazionale maschile di pallavolo, ci guida in una riflessione profonda sulla capacità degli individui e delle organizzazioni di prepararsi agli imprevisti e di far fronte a nuove possibili crisi, trasformando le difficoltà in opportunità.

Dalle 15.00 alle 16.10, Auditorium - Sala rossa: “Istruzione e Formazione un volano per la competitività del Paese” - La riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) rappresenta uno dei pilastri della Missione 4 del PNRR. In questo appuntamento ci confronteremo sul rinnovamento dei modelli organizzativi e didattici necessari a rafforzare la rete degli ITS per colmare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Intervento del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Tra gli altri ospiti: Andrea Bianchi, Segretario Generale Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Maria Rosaria Brunetti, Direttore Risorse Umane, Organizzazione e People Development Gruppo CAP, Carlo Rosario Leonardi, COO & Founder Paradigma, Nicola Modugno, Direttore ITS Umbria Smart Academy, Antonella Zuccaro, Primo Ricercatore Indire.

Mercoledì 15 giugno

Dalle 11.30 alle 11.50, Auditorium - Sala rossa: Keynote speech, Data & climate diplomacy: il futuro della diplomazia per vincere le sfide della transizione digitale ed ecologica - Marco Alberti,

Ambasciatore d’Italia in Kazakistan

Dalle 11.30 alle 11.50, Auditorium - Sala rossa: “Conversazione con…” Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica.

Dalle 16.10 alle 16.40, Auditorium - Sala rossa: Prospettive europee | Il PNRR e l'Europa del futuro: dalla pandemia come acceleratore di cambiamento alla sfida della ripartenza - Mario Nava, Director General DG REFORM European Commission

Dalle 16.40 alle 17, Auditorium - Sala rossa: “Conversazione con…” Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche giovanili.

Dalle 17.00 alle 18, Auditorium - Sala rossa: Scenario | Le sfide globali della trasformazione digitale: cybersecurity e sovranità digitale Interviene Roberto Baldoni, Direttore Generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Giovedì 16 giugno

Dalle 9.30 alle 10, Auditorium - Sala rossa: Keynote speech di Daniele Franco, Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Dalle 10 alle 11.30, Auditorium - Sala rossa: “PNRR infrastrutture sostenibili e lotta al cambiamento climatico” - Le politiche per l’infrastrutturazione del paese, tesa al benessere delle persone e delle imprese, nel rispetto dell’ambiente. Il PNRR come straordinaria occasione e importante inizio di un processo di investimenti senza precedenti su reti, mobilità e logistica, nel quadro delle politiche di sostenibilità. Intervento di Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Tra gli altri ospiti: Laura D'Aprile, Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile Ministero della Transizione Ecologica, Valeria Mancinelli, Sindaco di Ancona.

Dalle 14.30 alle 15, Auditorium - Sala rossa: Keynote speech “ Oltre le smart city, la trasformazione digitale come leva per il benessere delle comunità urbane ” - Le città rappresentano il luogo in cui i problemi dei cittadini si manifestano nel concreto, e dove le istituzioni sono chiamate a sperimentare e validare soluzioni nel minor tempo possibile. Bas Boorsma, Chief Digital Officer of the City of Rotterdam, Professor of Practice at Thunderbird School of Global Management, ci aiuta a capire come trasformare un’amministrazione cittadina in ottica digitale.

Dalle 15 alle 16.30, Auditorium - Sala rossa: “PNRR e le città del futuro: rigenerazione urbana, programmi innovativi per la qualità dell’abitare e mobility as a service ” - Le opportunità offerte dalle strategie di ripresa per uno sviluppo urbano in grado di disegnare una città prossima ai cittadini, capace di ridurre la marginalità e le disuguaglianze, più “facile” per la mobilità e i servizi, più attenta alla qualità dell’abitare. Intervento di Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. Tra gli altri ospiti: Ilaria Bramezza, Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Pierciro Galeone, Direttore Fondazione IFEL ANCI per la Finanza Locale, Massimo Sarmi, Presidente ASSTEL.

Venerdì 17 giugno

Dalle 9.30 alle 10, Auditorium - Sala rossa: Keynote speech “ Le sfide del futuro e il coraggio di affrontarle ” - Concentrazione sull’obiettivo e forza di volontà sono fattori essenziali nel compimento di imprese al limite del possibile. Vale anche per la nostra PA e per le persone che la compongono. Paola Gianotti, detentrice di 4 Guinnes World Record, ci racconta le sue imprese, il cui successo si fonda sulla perseveranza e il coraggio di andare avanti. Interviene Paola Gianotti, coach, speaker motivazionale e autrice.

Dalle 13 alle 13.30, Auditorium - Sala rossa: Intervista a Vittorio Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Dalle 14.30 alle 15, Auditorium - Sala rossa Keynote speech “Governare la complessità: prendere decisioni coscienti in un mondo infodemico e interconnesso” - Mai come durante questi ultimi due anni persone e istituzioni si son trovate costrette a prendere decisioni importanti e spesso immediate: scelte complesse, prese con un’inevitabile dose di incertezza. Cass Sunstein, co-autore di Noise: a flaw in human judgement, ci guida in una riflessione sulla possibilità di prendere decisioni coscienti senza essere influenzati dal “rumore” circostante. Interviene Cass Sunstein, Harvard Law School Robert Walmsley University Professor.

Dalle 16.45 alle 18, Auditorium - Sala rossa: “#innovatoriPA: progetti e persone per un'amministrazione innovativa e sostenibile” - Evento di chiusura del FORUM PA 2022 con la premiazione dei vincitori delle nostre iniziative volte a valorizzare progetti e persone che lavorano tutti i giorni per cambiare la PA. Premio “PA Sostenibile”, in collaborazione con ASVIS.

Premio “Rompiamo gli schemi”, in collaborazione con ALTIS-Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Mondo Digitale, Fondazione per la Sostenibilità Digitale, PA Social e IWA Italy. Interviene Francesca Gino, Professore Harvard Business School.