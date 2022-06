Alla scoperta dell'entroterra appenninico tra Toirano e Giustenice: l'11 e 12 giugno arriva "La Penisola del Tesoro"

Un nuovo modo di conoscere e valorizzare il territorio: è questa la proposta del Touring Club Italiano per il ritorno della storica iniziativa "La Penisola del Tesoro", che da oltre vent’anni porta cittadini e turisti alla scoperta dell’Italia meno conosciuta, con una nuova veste dedicata ai cammini per invitare a vivere un’esperienza di cammino in tutta Italia sabato 11 e domenica 12 giugno.

In questi due giorni tutte le regioni d’Italia, in contemporanea, ospiteranno eventi lungo il cammino scelto per invitare abitanti e turisti a vivere un’esperienza di conoscenza e valorizzazione dei cammini stessi, aperta a qualsiasi età e adatta a tutte le “gambe” con l’obiettivo di sottolineare come ogni cammino possa essere fruito da un ampio pubblico a partire dalle famiglie anche con bambini e non soltanto da sportivi allenati.

Dalle Alpi alle Madonie venti cammini in venti regioni italiane per scoprire, camminando, percorsi reali e ideali che uniscono persone, storie, attività produttive di territori che di norma sono destinatari di una minore attenzione rispetto ai centri urbani, anche attraverso attività di approfondimento e presentazione del percorso, assaggi di produzioni tipiche, prodotti artigianali e attività di intrattenimento.

In Liguria si percorre l’Alta Via dei Monti Liguri, un lungo sentiero che si snoda da Ventimiglia a Ceparana, per circa 430 km. Un viaggio nell’entroterra con lo sguardo sul mare. Nel primo tratto, sulle Alpi Liguri, si sale sui crinali più alti dove i boschi lasciano il posto alle rocce e alle mulattiere più ardue. Da Savona iniziano gli Appennini, dove i crinali si fanno più dolci e si alternano fra boschi ombrosi. Lungo il tragitto notevoli sono anche il patrimonio storico culturale, i numerosi antichi insediamenti rurali, fortificazioni, bunker e castelli diruti. L’Alta Via è sempre stata un importante collegamento con le vie del Sale che partivano dal mare. Si attraversano parchi e aree protette di interesse comunitario, per le peculiarità botaniche e faunistiche. L’evento prevede un trekking panoramico dal Giogo di Toirano al Giogo di Giustenice e la scoperta di Toirano, borgo premiato con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Due i percorsi proposti: uno ad anello per gli escursionisti partendo dal Giogo di Toirano fino all’area pic-nic del Giogo di Giustenice con vista sul golfo dell'isola Gallinara e, attraverso un'immensa faggeta con vista su Bardineto, fino a tornare al punto di partenza; per tutti invece un percorso andata e ritorno sullo stesso tragitto sempre dal Giogo di Toirano a quello di Giustenice.

Programma completo e prenotazione obbligatoria su: touringclub.it/pdt22 (clicca QUI).

Il Touring Club Italiano, anche con "La Penisola del Tesoro - Speciale Cammini", conferma il suo impegno a prendersi cura dell’Italia come bene comune e continua a valorizzare il patrimonio naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio, sostenendo il suo sviluppo sostenibile, accompagnando il miglioramento della qualità della vita delle comunità e promuovendo anche la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva.

“L’attenzione verso i territori, i loro protagonisti e le loro eredità culturali, accanto alla promozione sia di percorsi valoriali di cittadinanza attiva sia di un turismo sempre più responsabile, etico e sostenibile, sono fattori fondamentali per il rilancio del nostro Paese”, afferma Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano.

Il Touring Club Italiano è una libera associazione senza scopo di lucro che propone ai suoi soci – destinatari e attori della missione – di essere protagonisti di un grande compito: prendersi cura dell’Italia come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Per questo il Touring Club Italiano contribuisce a produrre conoscenza, tutelare e valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile.