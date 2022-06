Carcare, concerto messa da Requiem di Gilbert Faurè nella chiesa di Vispa

Il Lions e Leo Club Valbormida in collaborazione con il Centro Culturale di Educazione Permanente S. G. Calasanzio di Carcare, il comune di Carcare e l’associazione Musicale Mousikè di Cairo Montenotte organizzano un concerto messa da Requiem di Gilbert Faurè.

L'evento avrà luogo domenica 12 giugno alle ore 20,45 presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Vispa, frazione del comune di Carcare.

"Il Lions e Leo Club Valbormida in collaborazione con il Centro Culturale S. G. Calasanzio, a conclusione del loro anno sociale 2021-2022, hanno organizzato questo evento per onorare le vittime della guerra in Ucraina. I tre Clubs nel ringraziare l’associazione Mousikè di Cairo Montenotte per aver reso possibile il concerto per soli, coro e pianoforte diretto dal professore Mattia Pelosi, auspicano la più alta partecipazione di pubblico - spiegano in una nota - Un particolare ringraziamento è rivolto alla parrocchia S.G.Battista di Carcare per aver permesso l’utilizzazione della chiesa del Vispa".