Laigueglia ricorda Egidio Pavia e altri 6 milioni di vittime della Shoah con una pietra d'inciampo (FOTO)

L'Associazione Italia Israele di Savona, impegnata dalla sua nascita ad combattere contro l'antisemitismo e la negazione della Shoah, ringrazia "per la sensibilità mostrata dalla comunità di Laigueglia, numerosa e commossa stamattina insieme al suo sindaco, e ringrazia coloro che sono intervenuti per ricordare che l'antisemitismo non è morto con Auschwitz ma è oggi più che mai vivo e vegeto: il rapporto Eurispes del 2020 che fotografa l'atteggiamento degli italiani verso antisemitismo e Shoah ha purtroppo denunciato dati drammatici se si considera che oggi bel il 16,8% degli Italiani nega la Shoah e il 15,7% ritiene non si sia trattato di un fenomeno importante. Dato tanto più drammatico se si pensa che la percentuale era del 2,7% nel 2004. Sul web e sui social l'antisemitismo vecchio e nuovo (l'odio o il pregiudizio verso l'unico stato ebraico al mondo, lo Stato di Israele) sono in forte crescita, associati ad un livello di filtraggio delle notizie postate sempre più debole e superficiale".

"L'antisemitismo è la cartina di tornasole del livello di civiltà di una società, e la nostra sta velocemente scivolando indietro verso i secoli bui" affermano gli esponenti di Italia-Israele Savona.