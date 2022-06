Incidente stradale a Cisano sul Neva: soccorsi mobilitati, quattro feriti al Santa Corona (FOTO)

Incidente stradale intorno alle 18.30 a Cisano sul Neva lungo la Strada Provinciale 582 del Colle di S. Bernardo (via Benessea). Il sinistro, la cui dinamica è in fase di accertamento, ha coinvolto una moto e un'auto oltre a tre persone che in quel momento stavano attraversando la strada

Immediato l'intervento sul posto da parte dei militi dell'emergenza sanitaria con il sinistro che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze: i tre pedoni coinvolti e la conducente della due ruote sono stati trasportati per accertamenti in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.