Liguria, cresce la domanda di psicologo online: come sceglierlo? Ecco i migliori

La terapia online sta vivendo un vero e proprio boom e si sta diffondendo anche tra i terapeuti e i pazienti liguri: secondo i dati di Serenis, infatti, le richieste di terapia online sono cresciute in tutta la Liguria.

Serenis, una piattaforma online per la psicoterapia e il benessere mentale che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema e a fornire informazioni su come scegliere un terapeuta professionista, facilita l'accesso a chi ha più bisogno di supporto. Ma come scegliere il proprio terapeuta? Si parte dai migliori.

Premiati i migliori psicologi online in Liguria

Serenis lancia per questo la prima edizione del Progetto Polaris, un contest creato per premiare i terapeuti che si sono distinti nella presenza digitale, che aiuta nel frattempo a fare chiarezza nel mondo della terapia online.

Mentre la terapia digitale diventa sempre più comune, c'è ancora molta confusione su cosa sia e come funzioni. Il Progetto Polaris si propone di portare un po' di chiarezza in un settore che spesso è pieno di disinformazione e scarsa professionalità.

La prima edizione di questo progetto ha vagliato più di 70mila recensioni, consultato un pool di terapeuti e valutato i titoli di studio dei candidati.

A Genova ecco i premiati da Serenis:

· Dott.ssa Laura Ceccoli (ben 192 recensioni online)

· Dott.ssa Elisabetta Katia Torti

· Dott. Emanuele Lucchetti

· Dott.ssa Monica Maini

· Dott.ssa Giovanna Are

“Quello della qualità della terapia online è un tema importante: su internet si trova davvero di tutto. La One Mind PsyberGuide, un’associazione americana senza scopo di lucro che si occupa di digital health, ha censito** più di 10.000 app nell’ambito del benessere mentale, quasi sempre sviluppate senza nessun supporto scientifico. Ma non è tutto: online bisogna stare attenti agli abusi professionali, con psicologi o psicoterapeuti che operano senza averne i requisiti - spiega Daniele Francescon, cofounder di serenis.it.