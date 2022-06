3 artisti nel nome della ceramica pop: Gianluca Cutrupi, Paolo Pastorino e Roby Giannotti alla Kélyfos Gallery di Albissola

Sarà una estate ancora più a colori del solito alla Kelyfos Art&Design Gallery di via Isola 15 ad Albissola Marina: sabato 11 Giugno 2022 alle ore 18 si inaugura infatti la mostra “Bang bang boom: ceramics in pop”, una tripersonale che vedrà protagonisti Gianluca Cutrupi, Paolo Pastorino e Roby Giannotti, tre artisti non solo accomunati da una amicizia personale che li lega da anni ma soprattutto, in termini artistici, da una libertà espressiva che ha permesso a ciascuno di loro ed ovviamente con la propria cifra stilistica individuale, di affrontare la tradizione ceramica, davvero spessa nella storia di Albisola, in modo fresco, ironico e libero, cosa che rende le loro opere capaci di “vivere” splendidamente insieme in una mostra.

Il manifesto disegnato da Gianluca Cutrupi evienzia un chiaro riferimento ironico a Roy Lichtenstein e alla cultura pop, che del resto entra prepotentemente nei percorsi espressivi dei tre artisti liguri: dai riferimenti pop delle sculture animalier di Cutrupi ai legami diretti con i personaggi dei fumetti nelle opere di Pastorino, per arrivare a Giannotti che spazia tra ironia e design puro con riferimenti classici e che il fumetto lo pratica concretamente nella sua parallela attività di cartoonist.

Il tutto è incorniciato nella fantastica sede della Kélyfos Art&Design Gallery in via Isola, dove le pietre e i mattoni dei muri, retaggio di antiche fornaci di 5 secoli fa, creano un perfetto legame tra antico e moderno, nel rispetto di una storia antica che caratterizza Albissola da sempre.

Spiega Gianluca Cutrupi, titolare della Galleria: “La nostra sarà una mostra in progress, le opere potranno variare man mano che le produciamo nel corso dell'estate ma soprattutto sarà una occasione di dialogo: come indicato in locandina ci saranno in programma tre aperitivi con gli artisti, per visitare la mostra e dialogare con noi con un po' di focaccia e un bicchiere di vino insieme”.

Gli aperitivi sono programmati, sempre alle ore 18, il 24 giugno, il 15 luglio e il 26 agosto 2022, ma conoscendo i tre protagonisti non è detto che non ci siano altre sorprese durante il percorso espositivo.

Afferma Paolo Pastorino: “Sono molto felice di esporre con Gianluca e Roby, le nostre opere insieme convivono alla grande, segno di una sintonia importante a livello creativo”.

La mostra ha il patrocinio del comune di Albissola Marina, oltre che del Circolo degli Artisti e del Comitato di Rigore Artistico di Albisola-Savona, due associazioni culturali attive da sempre sul territorio e con le quali prosegue la collaborazione con la Galleria. Gli orari di apertura sono i seguenti: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16,30 alle 19, sabato dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19, domenica dalle 10,30 alle 12,30.