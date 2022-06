"Il tour che unisce tre piazze della città", gli architetti raccontano le architetture del secondo dopoguerra

3 piazze: piazza del Popolo, piazza Marconi e piazza Diaz. 10 edifici: le abitazioni, la chiesa, la banca, gli uffici, il tribunale. 10 architetti e professionisti noti in tutta Italia come Ricci, Nervi, Ayomonino, Martinengo tra gli altri. Un unico racconto, curato dagli architetti e rivolto ai cittadini, di come insieme hanno cambiato la Città di Savona tra il 1934 e il 1987.

“Grazie ai tanti che si sono già iscritti” dice il presidente dell’Ordine Matteo Sacco,” il percorso aperto a tutti i cittadini, non rivolto solo “agli addetti ai lavori” è andato presto sold out. Ci fa piacere perché è segno di interesse a conoscere meglio l’architettura che ci circonda e gli spazi della città. Abbiamo attivato in collaborazione con il comune una lista di attesa per valutare di replicare l’iniziativa in futuro”.

Il percorso partirà da Piazza del Popolo, per passare in piazza Marconi e concludersi in piazza Diaz. Iniziando dall’emblematico Palazzo di Giustizia progettato dall’architetto Leonardo Ricci, sono state selezionate dalla Commissione cultura 10 architetture d’autore del secondo dopoguerra che hanno cambiato in modo più o meno evidente il volto della città. Il Palazzo della Provincia di Pier Luigi Nervi, la sede dell’INPS, la Chiesa della Santissima Concezione, il Palazzo delle Poste, l’ex Banca Popolare di Novara, La Chiesa Evangelica in Piazza Diaz e palazzi di abitazioni, singoli edifici di pregio ma che soprattutto creano spazi urbani da leggere e curare per la sua qualità. Sono interventi legati all’architettura moderna tra il 1934 e il 1987 che spesso vengono letti con sufficienza o criticati senza conoscerne l’idea originaria di fondo a cui illustri professionisti di fama nazionale e internazionale sono stati chiamati a Savona per questi grandi interventi in città nel Dopoguerra come l’arch. Leonardo Ricci, l’ing. Pierluigi Nervi, l’ing. Martinengo, l’arch. Rosso, l’arch. Vietti e l’arch. Aymonino tra gli altri.

“L’architettura è una arte, un’arte particolare la cui forma nasce dalla volontà espressiva dell’autore e delle necessità collettive nel corso del tempo. L’architettura, sia moderna sia antica, non va letta come manufatto isolato, ma sempre nel suo essere parte di un contesto fisico e storico. Abbiamo scelto alcune delle architetture del dopoguerra di Savona che nella piazza trovano compiutezza, emblema di questa complessità” conclude Vincenzo Ariu, Commissione cultura dell’Ordine degli Architetti.

Il Percorso a cura dell'Ordine degli Architetti si inserisce nel programma di trekking urbano SavonaWow! in collaborazione con il comune di Savona.

Sabato 11 giugno dalle 10,00 alle 12,00. Ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento dei posti. Chi è interessato può iscriversi alla lista di attesa al link urly.it/3nyff.

