"Venerdì 10 giugno festa di chiusura della campagna elettorale in piazza XX Settembre (bar l'Azzardo): dj set di Luca Esse dalle ore 20. Alle 21 concerto degli Animal House". Così commenta in una nota Paolo Lambertini, candidato sindaco della lista "Noi per Cairo".

"Abbiamo incontrato tantissime persone, raccolto spunti, idee, suggerimenti e consigli, presentando con la semplicità e la sobrietà che ci contraddistingue il nostro programma elettorale" conclude Lambertini.