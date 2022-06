Covid, decade l’obbligo di mascherina per andare a votare

In considerazione del quadro epidemiologico, il Viminale ha diffuso una circolare in cui fa decadere l’obbligo di mascherina per accedere ai seggi elettorali domenica 12 giugno, pur restando “fortemente consigliata”. Sarà quindi ammesso al voto anche chi si presenterà sprovvisto di protezione.

La decisione è stata annunciata a pochi giorni dal voto, e ha posto fine alle polemiche riguardanti la possibilità che l’obbligo di mascherina potesse far desistere dall’intento di recarsi alle urne, e un conseguente mancato raggiungimento del quorum per il referendum sulla giustizia.

Sulla questione si sono espressi Roberto Calderoli (Lega) e i radicali, che hanno avviato uno sciopero della fame per chiedere una maggiore attenzione al voto referendario, e il movimento Italexit per il quale l'obbligo di mascherina avrebbe dimostrato "la volontà di far votare domenica 12 giugno solo l'élite, che appoggia la gestione di questo governo".

Nelle stesse ore, il Tar del Lazio ha confermato invece l’obbligo di Ffp2 per gli studenti che si accingono a sostenere gli esami di terza media e di maturità.