Albenga, domani (11 giugno) il seminario "Rincuorare o illudere? Progettare, documentare e valutare nei servizi 0-6 anni"

Sabato 11 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso l’Auditorium San Carlo in via Roma si terrà un seminario per educatori e insegnanti di nidi e scuole di infanzia dal titolo “Rincuorare o illudere? Progettare, documentare e valutare nei servizi 0-6 anni”.

Spiega l’organizzatrice dell’iniziativa la Coordinatrice pedagogica del Distretto sociosanitario 4 albenganese Manuela Bruno: “L’obiettivo di questo momento formativo dedicato agli educatori e insegnanti è quello di creare delle sinergie e condividere insieme progetti e obiettivi nell’ambito della formazione dei bambini da 0 a 6 anni creando un vero e proprio percorso educativo che pone al centro i bambini”,

Afferma l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “Si tratta di un momento formativo importante, è fondamentale, infatti, che vi sia una continuità nei percorsi formativi.

Voglio ringraziare la Coordinatrice pedagogica del Distretto sociosanitario 4 albenganese Manuela Bruno, tutti i relatori e gli educatori ed insegnanti che parteciperanno”.

I relatori saranno: il professore Andrea Traverso – Università degli studi di Genova, il dottore Matteo Taramelli – Consorzio Solco Città Aperta e la dottoressa Elisabetta Marazzi – Pedagogista e formatrice.