Proseguono le iscrizioni al pellegrinaggio dei giovani a Santiago de Compostela

C'è tempo fino al 26 giugno per iscriversi al pellegrinaggio che le diocesi liguri organizzano per i giovani dal 26 luglio al 2 agosto a Santiago de Compostela, in Spagna, sul tema “Alzati e annuncia”. Si percorrerà il Cammino Portoghese da Vigo al capoluogo della comunità autonoma della Galizia. Da Tui, città al confine con il Portogallo, i gruppi cammineranno verso nord passando per Porriño e Redondela. Pontevedra con le sue attrazioni e la basilica millenaria dedicata a santa María è un luogo di tappa obbligata. Caldas de Reis e Padrón saranno le ultime tappe.

"L’Anno Santo Compostelano continua anche per noi liguri - spiegano i promotori - In questo tempo Dio ci chiama a vivere un’esperienza di comunione unica attraverso cui scoprirci accompagnati e amati. Il pellegrinaggio sarà un’occasione di speranza, apertura a nuove sfide, scoperta di sé, dei fratelli e di Dio e un impegno forte a costruire una società migliore e senza barriere e pregiudizi. Negli ultimi anni il Cammino Portoghese è la strada che ha visto il maggior aumento percentuale del numero di pellegrini. La vicinanza alla costa e molti grandi centri in cui pernottare ne hanno facilitato la crescita”.

Possono partecipare tutti i giovani fra i 15 e i 35 anni tramite i gruppi di riferimento della Pastorale Giovanile ligure. La diocesi di riferimento è quella di Tortona: basta mandare un’e-mail con i propri dati (nome, cognome, età, gruppo o parrocchia di appartenenza, indirizzo di posta elettronica, numero di cellulare) a pastoralegiovaniletortona@gmail.com.