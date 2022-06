Briano (+Cairo): "Un nuovo polo dedicato a terza età e disabilità nella struttura dei Testimoni di Geova"

Realizzare un nuovo polo dedicato a disabilità e terza età. Questo il progetto del candidato sindaco della lista "+Cairo" Fulvio Briano: "Ci sono diritti reali che pensiamo debbano essere garantiti tanto agli anziani quanto ai disabili".

"Il progetto che vorremo provare a concretizzare e che abbiamo valutato, prevedrebbe l'acquisizione della struttura dei Testimoni di Geova, in vendita, da suddividere in 3 moduli, uno destinato ai disabili nell'ottica della Legge del dopo di noi (volta a progettare il futuro prima del verificarsi dell’evento luttuoso o comunque di qualche impossibilità per i famigliari di accudire la persona disabile), uno per gli anziani oggi ospitati presso l'ospedale Baccino, uno di tipo residenziale per gli anziani autosufficienti sul modello della Fondazione Bormioli".

"Il dopo di noi è un argomento complesso, che coinvolge delicatissimi aspetti emotivi, ma anche concreti problemi giuridici, economici, assistenziali ed abitativi: è indispensabile la costruzione di sinergie tra la famiglia, l’ente pubblico e il privato sociale. Occorre l'avvio di soluzioni progettate nell'ottica di un dopo di noi sempre più imminente".

"Cosi come occorre occuparci dei nostri anziani, anche alla luce di un altissimo tasso di anzianità sul nostro territorio, che va sempre più ad incidere sulla domanda sociale, come ad esempio quella della disabilità. All'invecchiamento dei nostri genitori e nonni, così come a quelle famiglie che hanno dedicato la loro vita ad organizzare e gestire un’attività familiare non facile, in funzione dei bisogni dei figli con disabilità, corrisponde oggi un aumento delle problematiche famigliari che, di fatto, vedono padri e madri ormai sulla soglia di una disabilità di loro stessi, causata dall'età avanzata o da malattie geriatriche".

"Questo progetto polo mira a mettere al centro terza età e disabilità perché sul futuro non ci può essere angoscia" conclude il candidato Briano.