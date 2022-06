Ceriale, è Monica Cavallaro il nuovo assessore a Commercio, Attività produttive e Politiche giovanili

Nuovo assessore nella Giunta Romano, alla guida del Comune di Ceriale: dopo le dimissioni di Valentina Molli, il suo posto sarà occupato da Monica Cavallaro.

Una decisione formalizzata nel corso del vertice di maggioranza di ieri sera, nel quale si è inoltre stabilito come Cavallaro manterrà le stesse deleghe che attualmente svolgeva in qualità di consigliere comunale delegato, ossia Commercio, Attività produttive e Politiche giovanili.

Le deleghe abbandonate dall'assessore uscente rimarranno invece tra le mani del sindaco Romano, che spiega: “A poco meno di un anno dalla fine del mandato amministrativo, dopo adeguate valutazioni, abbiamo ritenuto opportuno non stravolgere, al momento, gli incarichi con un riassetto delle deleghe tra assessori e consiglieri di maggioranza, mantenendo quindi una stabilità interna nelle diverse aree e settori della macchina comunale”.

“Inoltre, la scelta di Monica Cavallaro è stata determinata in quanto era la prima per preferenze ottenute alle scorse elezioni tra i componenti della maggioranza” afferma il primo cittadino cerialese.

Nel prossimo Consiglio Comunale, in programma martedì prossimo, è previsto all’ordine del giorno anche la surroga per il parlamentino cerialese, con l’ingresso di Matteo Pulcinelli: per ora non avrà deleghe specifiche, tuttavia il sindaco Romano ha già annunciato un possibile riassetto degli incarichi previsti per tutti i consiglieri della maggioranza.

“Le dimissioni di Valentina Molli non hanno e non avranno conseguenze sulla maggioranza e sul programma amministrativo, avviato e portato avanti in questi anni nonostante le numerose e oggettive difficoltà congiunturali, in primis la pandemia che ha inevitabilmente inciso su tempistiche e programmazione amministrativa” conclude il sindaco Romano.