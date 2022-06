Un patto per evitare il conflitto d'interessi come impegno affinché, nel caso di elezione, ci si astenga "dal sovrapporre interessi privati e professionali agli interessi pubblici, come purtroppo è già avvenuto in passato".

E' questa la proposta che la candidata della lista "Cairo in Comune", l'avvocato Giorgia Ferrari, lancia ai "colleghi" aspiranti al seggio più alto nel palazzo di città cairese, Fulvio Briano e Paolo Lambertini.