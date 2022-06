Giancarlo Canepa chiude la campagna elettorale della sua "Borghetto c'è": "Sempre tra la gente, come negli ultimi cinque anni" (FOTO e VIDEO)

A Borghetto Santo Spirito, con il rinfresco curato dal Bar Sport e l'intrattenimento musicale live di Silvia Palazzini "Blend Acoustic Alchemy", si è conclusa in piazza Madonna della Guardia la campagna elettorale della lista "Borghetto C'è" del candidato sindaco Giancarlo Canepa.

"Le sensazioni alla vigilia? Sono buone - ha spiegato il candidato sindaco - in quest'ultimo mese siamo stati tra la gente, ma come lo siamo stati negli ultimi cinque anni: non è cambiato molto per noi, la gente questo lo ha capito e lo ha apprezzato. Mi pare che il sentiment sia buono".

"Un giudizio sulla campagna elettorale? Sicuramente una campagna elettorale che a mio avviso verrà ricordata per il gran numero di balle che sono state raccontate dai nostri avversari - ha aggiunto Canepa - i cittadini di Borghetto non sono stupidi e sono un pochino stufi di essere presi in giro: cinque anni fa lo hanno dimostrato votando per noi, credo che anche quasta volta faranno la stessa scelta".

"Un appello ai cittadini? Innanzitutto dico di andare a votare, è importante: non è solo un dovere ma soprattutto è un diritto - ha concluso il candidato di "Borghetto C'è" - inoltre chiedo, al momento del voto, di diffidare da coloro i quali per mancanza di argomenti hanno preferito denigrare l'avversario anziché proporre qualcosa di nuovo per il paese".

I componenti della lista guidata dal candidato sindaco sono: Massimo Allegri, consigliere uscente, tecnico ortopedico; Luca Angelucci, vicesindaco uscente, Dottore in Legge, imprenditore; Carolina Bongiorni, consigliere uscente; Maria Carla Calcaterra, assessore uscente, avvocato; Maicol Campisi, ristoratore; Alessio D'Ascenzo detto Alessio, assessore uscente, sociologo; Paolo Antonio Erre, consigliere comunale uscente, titolare impresa artigiana; Andrea Frangelli, diplomato geometra e laureando in Architettura, dipendente impresa edile; Carla Celeste Lo Presti detta Celeste, assessore uscente, laureanda in Giurisprudenza; Bruna Mastrasso, amministratore di condomini; Giovanni Matti Altadonna, volontario di Protezione Civile e Croce Bianca; Veronica Ragazzo, titolare impresa di pulizie;

"Borghetto c'è" contenderà il consenso elettorale alla lista "Borghetto domani" del candidato sindaco Pier Giorgio Giraldi.