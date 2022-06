Campo solare di Andora, accolte tutte le domande: posti quasi raddoppiati rispetto al 2021

Posti quasi raddoppiati rispetto allo scorso anno, un servizio organizzato per accogliere anche sette bambini con disabilità e un programma di attività organizzate fra le 7.45 e le 17.00 anche in spiaggia. Il campo solare del Comune di Andora partirà il primo luglio e oggi il sindaco Mauro Demichelis può annunciare che saranno garantiti i posti a tutti i bambini che vogliono frequentare il centro estivo .

"Nei giorni scorsi, alcune famiglie avevano ricevuto una telefonata con cui si comunicava che le loro domande non potevamo essere accolte per l'alto numero di richieste - spiega il Sindaco Mauro Demichelis - Sono grato alla cooperativa Diana, ai funzionari e uffici comunali, al dottor Mattia Poggio e alla dottoressa Antonella Soldi per aver riorganizzato il servizio comprendendo quanto fosse importante garantire posto a tutti in questa prima estate, dopo la pandemia, in cui le famiglie sono più impegnate nel lavoro. Per questo abbiamo ritenuto di potenziare gli investimenti e di chiedere che fosse garantito il diritto al campo solare a tutti i richiedenti".

Anche la cooperativa a cui il comune ha affidato il servizio ha avuto qualche difficoltà nel reperire personale, in particolare gli educatori, figure professionali che in questo periodo sono in gran parte assorbite dal mondo della scuola, vista la mancanza di insegnati. La svolta nelle ultime ore.

"L'assessorato alle Politiche Sociali ha investito 100 mila euro nel servizio, con l'obiettivo di garantire il campo a tutti e calmierare le quote di iscrizione a carico delle famiglie - spiega il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Patrizia Lanfredi - Spazi, servizi ed intrattenimento sono stati organizzati per offrire attività diversificate per ogni età. Il servizio è aperto ai bambini residenti nel Comune di Andora di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Il limite di età sale a 14 anni per i ragazzi che abbiano fratelli o sorelle di età inferiore frequentanti. Il campo si svolgerà in due turni dal 1 luglio al 31 Agosto".

Il primo turno 1° turno, dal 1° al 30 luglio accoglierà un'ottantina di bambini. Al 2° turno, dal 1 agosto al 31 agosto, potranno partecipare 60 bambini.