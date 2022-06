Rifacimento asfalti in via Nizza a Savona, le variazioni delle linee di Tpl

TPL Linea avvisa gli utenti e i viaggiatori che, con lo scopo di consentire i lavori di manutenzione stradale nel comune di Savona, a decorrere da lunedì 13 giugno con l'orario di inizio lavori previsto per le ore 8.00 e sino al 20 giugno, verranno apportate alcune modifiche alla viabilità in una porzione di corso Vittorio Veneto e via Nizza, fino all’intersezione con corso Svizzera.

Di conseguenza verranno apportate le variazioni al servizio di trasporto pubblico locale, che riguardano alcune linee interessate dal regolare transito del parco mezzi dell’azienda di trasporto savonese:

linee 6 – 6/ - 9 (cimitero) – 37 – 39 – 40/ direzione Savona centro: percorso regolare;

linea 6 – 6/ - 9 (cimitero) – 39 direzione Vado Ligure: gli autobus, giunti all’intersezione tra via XX Settembre e corso Mazzini, svolteranno a destra in corso Mazzini, corso Tardy & Benech, via Stalingrado, corso Svizzera, sottopasso ferroviario e quindi regolare percorso su via Nizza.

Seguiranno aggiornamenti per le settimane successive in base all’avanzamento del cantiere di lavori.