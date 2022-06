Furti commessi in locali pubblici, i carabinieri arrestano un nordafricano a Laigueglia

I carabinieri della Stazione di Andora, a parziale conclusione di una attività di indagine relativa ad alcuni furti commessi all’interno di locali pubblici, hanno raccolto una serie di indizi a carico di un cittadino nordafricano, irreperibile nel territorio dello stato, in conseguenza dei quali l’autorità giudiziaria di Savona ha emesso la misura cautelare in carcere.

Al termine di lunghe ricerche, nella notte di oggi, il presunto responsabile è stato trovato, a Laigueglia che girava indisturbato nel centro cittadino. La sua presenza non è sfuggita all’occhio attento di due carabinieri di Alassio, liberi dal servizio, che camminavano. Per lui sono scattate le manette in esecuzione del provvedimento restrittivo.

Al momento si trova in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

"Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dell’autorità giudiziaria" dicono le forze dell'ordine.