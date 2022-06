Niente mascherina alla maturità, Costa “Discussione nel prossimo Consiglio dei Ministri” (video)

Il sottosegretario alla salute del governo Draghi, Andrea Costa, ha aperto all’ipotesi di togliere l’obbligo di mascherina ai prossimi esami di maturità:

“Mi auguro che nel primo Consiglio dei Ministri utile si possa arrivare a questa modifica normativa - dichiara il sottosegretario - Credo che sarebbe una modifica di buonsenso sul solco della scelta fatta per la regolamentazione dei seggi elettorali. Credo ci voglia coerenza e buonsenso, è difficile sostenere che un ragazzo di 18 anni domenica si può recare al seggio per votare senza mascherina e una settimana dopo, per andare a dare l’esame di maturità, si debba mettere la mascherina”.

Il prossimo Consiglio dei Ministri potrebbe essere in programma entro la metà del mese. In tempo per l’inizio degli esami di maturità.

“Siamo davanti ad una scelta politica e non scientifica - conclude Costa - Sono convinto che prevarrà il buonsenso”.