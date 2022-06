Il pietrese Gravina guida la nazionale agli Europei di calcio non vedenti: "L'obiettivo è la qualificazione al Mondiale"

Una sconfitta di misura e un pareggio. È questo il bilancio delle prime due giornate della nazionale italiana di calcio a cinque non vedenti, capitanata dal pietrese Sebastiano Gravina, agli Europei che si stanno svolgendo in questi giorni al centro sportivo Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo (Pescara).

Nella gara inaugurale della rassegna, disputatasi ieri, gli azzurri sono stati sconfitti in extremis dalla Francia: 2-1 per i transalpini il risultato finale. Quest'oggi è invece arrivato un 1-1 contro la Grecia. Entrambe le reti italiane sono state messe a segno da Paul Iyobo.

"Non vi nascondo che abbiamo un obiettivo minimo molto importante: la qualificazione ai Mondiali 2023" ha dichiarato nei giorni scorsi Gravina attraverso i profili social 'Videociecato' con cui da tempo spopola sul web.

"Dopo la sconfitta immeritata di ieri contro la Francia oggi c’era bisogno di giocare un altro tipo di partita e non come l’abbiamo interpretata. Questo pareggio fa male, molto male, un grande schiaffo che ci servirà per svegliarci - ha inoltre aggiunto l'attaccante classe '90 al termine del match con la Grecia - In ogni caso restiamo una grande Nazionale, ma certe partite devono essere portate a casa e lo sappiamo bene. Ora spazio all’analisi personale prima di tutto e poi a quella collettiva. Noi ai Mondiali ci vogliamo andare e ci crediamo, ma dobbiamo essere più cattivi ed aggressivi dalla prossima partita. Forza Italia".