Scogliera sommersa a Finalmarina, il cantiere entro la fine dell'anno

Dopo Varigotti, anche davanti alle coste di Finalmarina verrà realizzata una scogliera sommersa a difesa del litorale.

“In questi ultimi 3 anni sono quasi 10 milioni di euro investiti nella difesa della nostra costa. 4,5 milioni su Varigotti (ripascimento strutturale e scogliera sommersa) quasi 3 milioni per il nostro porto (745 mila inizieranno nei prossimi mesi) e questi 2,4 milioni per la scogliera sommersa di Final Marina. Un obiettivo raggiunto, promesso in campagna elettorale e quasi alla sua concretizzazione”. Così Ugo Frascherelli, sindaco di Finale Ligure.

“Difendere la nostra costa non vuol dire solo proteggere il nostro splendido territorio ma tutelare le imprese che su questo ci lavorano, tutelare il nostro turismo, tutelare i nostri centri abitati - aggiunge il vicesindaco Andrea Guzzi - Molteplici finalità ed un valore aggiunto per l’intera città. Queste risorse derivano da bandi ministeriali ai cui abbiamo partecipato lo scorso anno. Entrando nel dettaglio si tratta di costruire una scogliera di circa 280 mt di lunghezza, circa 30 di larghezza che rimarrà sotto il pelo d acqua per circa 2,5 metri in modo da attenuare la forza delle onde ma anche garantire il ricircolo dell'acqua e quindi mantenere la nostra splendida unicità : il mare cristallino“.

L'intervento, progettato dallo studio Sirito e avvallato dagli Enti sovracomunali, porterà anche a vantaggi sportivi con uno sviluppo del surf che potrebbe essere straordinario. L’impostazione data dovrebbe essere adatta alla possibile creazioni di reef.