Vessalico (IM): iniziata la raccolta dell’aglio mentre fervono i preparativi per la grande festa del 2 e 3 luglio.

Come ogni anno, dal 1760 in base al Liber Decretorum Communitatis Vessalici a Vessalico si svolge la Fiera del 2 luglio. Dalla seconda metà del 1900 questa manifestazione si è connotata specificamente come fiera dell’Aglio di Vessalico, prodotto di grande qualità coltivato negli undici comuni dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia e presente nell’Atlante dei Prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Liguria e nell’Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il Comitato per la tutela dell’aglio di Vessalico, nato nel 2018, riunisce tutti i produttori del territorio e ha intrapreso il percorso per ottenere l’Indicazione Geografica Protetta (IGP).

La Fiera del 2 luglio è forse divenuta l’appuntamento più importante per l’aglio di Vessalico; sono circa 30 i produttori che ogni anno partecipano alla Fiera, la quale ha ormai un richiamo interregionale: gli ospiti giungono non solo dalle diverse province liguri, ma anche dal vicino Piemonte.

La Fiera nel tempo si è evoluta e non si limita più a essere una vetrina per la vendita di aglio, ma vuole diffonderne la conoscenza a livello culturale, storico, enogastronomico, nutrizionale.

Quest’anno la Fiera, che ha il patrocinio di Regione Liguria e Unione dei comuni Alta Valle Arroscia e la collaborazione con CNA di Imperia, si sviluppa su due giorni, 2 e 3 luglio ed avrà una gustosa anticipazione la sera del venerdì 1 luglio con l’inaugurazione di una mostra di Tiziano Riverso ed una cena presso il ristorante “Da Maria” di Vessalico.

Per il 2 luglio sono previsti diversi eventi: la presenza del cartoonist Tiziano Riverso, l’evento “Aglio, Burro e Tajarin”: presentazione del libro “Tajarin un piatto povero diventato ricco” ed. Slow food con l’autore Luciano Bertello e diversi show cooking con l’Aglio grande protagonista.

Domenica 3 luglio lo storico dell’arte Alessandro Giacobbe presenterà la ricchissima Relazione Storica che sarà allegata alla domanda per l’IGP; seguirà una tavola rotonda sulle caratteristiche dell’aglio di Vessalico a cui parteciperanno la nutrizionista Federica Leuzzi; il giornalista enogastronomo Roberto Pisani, il Direttore CNA Imperia Luciano Vazzano, Paola Giliberti, sindaca di Vessalico, il Presidente del Comitato per la Tutela Aglio di Vessalico Andrea Ferrari e Alberto Marini, presidente della Cooperativa A Resta, presidio Slow Food. A moderare l’incontro Claudio Porchia, giornalista e presidente dell’Associazione “I Ristoranti della Tavolozza”.

Sarà presente il cartoonist Tiziano Riverso che esporrà le sue vignette in mostra presso l'ex tribunale di Vessalico e sulla fiera intratterrà i bambini con caricature e disegni.

Saranno numerosi gli show cooking nei due giorni della Fiera: con il maestro gelatiere e pasticcere Alessandro Racca, con il maestro artigiano Massimo Migliaro di Dolcezze di Paganini (Genova), con la chef Paola Chiolini della Balena Bianca (Vallecrosia) e Ilaria Belmonti del ristorante Cadò di Cosio d'Arroscia.

Ci saranno attività benefiche a latere della manifestazione, come la presenza della Fata Zucchina, al secolo Renata Cantamessa, giornalista e divulgatrice agroalimentare, che presenterà il nuovo libro Cappuccetto Green, i cui proventi della vendita dei suoi libri saranno devoluti in beneficenza; la Fiera dell’Adozione, in collaborazione con l'associazione Adotta Liguria, e la partecipazione di altre associazioni no profit. Per la gioia dei più piccoli, sarà presente una truccabimbi e sarà possibile passeggiare a cavallo tra i banchi della fiera. Inoltre è previsto l’arrivo delle auto d’epoca, in collaborazione con Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori.

A questo programma potrebbero aggiungersi ancora altri eventi, al momento ancora in definizione.