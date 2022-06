Election Day: alle 12 affluenza bassa per le comunali, bassissima per il referendum

Seggi aperti da questa mattina per le elezioni amministrative in 7 Comuni del savonese, ma anche per il referendum sulla giustizia. In arrivo i primi dati, ovvero l’affluenza alle urne alle ore 12.

Ad Altare ha votato il 15,60% dei cittadini, l'ultima volta alle 12 fu il 19,06%. A Boissano ha votato il 16, 23% degli aventi diritto (alle ultime comunali boissanesi alle 12 aveva votato il 19,62%). A Borghetto Santo Spirito il 18,27% (l'ultima volta fu il 24,35%). A Cairo Montenotte il 20,12% (in passato 23,17%). A Calizzano il 18,06% (in passato 27,10%), a Noli il 21,69% (alle precedenti amministrative a questo punto della giornata aveva votato il 25,38% degli aventi diritto). Giusvalla invece 8.37% (11.41% alle passate elezioni).

Per quanto riguarda il referendum, in provincia di Savona ha votato circa il 7,53% degli aventi diritto.

DATI IN AGGIORNAMENTO