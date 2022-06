Elezioni Calizzano, raggiunto il quorum: per la riconferma di Olivieri manca solo l'ufficialità

L'ufficialità arriverà domani, ma a Calizzano la riconferma di Pierangelo Olivieri è ormai una formalità.

Nella località dell'alta Val Bormida è stato infatti raggiunto il quorum che rende valide le elezioni alle quali si è presentata una unica lista ovvero quella del sindaco uscente. Un risultato importante a maggior ragione perché, in caso di mancato raggiungimento della soglia minima, Olivieri sarebbe decaduto anche come presidente della Provincia.

Angelo Vaccarezza, capogruppo regionale di "Cambiamo", è stato tra i primi a complimentarsi con il riconfermato primo cittadino: "Un risultato meritato, ottenuto con lavoro, impegno e amore per il territorio - ha dichiarato Vaccarezza - Delle mille foto che abbiamo insieme ho scelto questa, era l'ottobre del 2014, io allora presidente della Provincia e lui già sindaco facevamo un sopralluogo sul Ponte in località Fabbriche (vedi in allegato ndr), perché i successi di oggi hanno radici antiche. Complimenti Pier".