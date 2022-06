Coppia di savonesi fa sesso sulla banchina della stazione di Arenzano, identificati e denunciati

Sono stati identificati e denunciati i due protagonisti del video che li ritraeva mentre facevano sesso sulla banchina della stazione di Arenzano.

La coppia, sui 50 anni, vive in provincia di Savona e per entrambi è scattata la denuncia con multa per atti osceni in luogo pubblico.

Per loro è prevista una multa tra i 5 e i 30 mila euro.

Le indagini, condotte dai Carabinieri di Arenano e dagli agenti della Polfer, sono partite dalle immagini riprese da ignoti che, in pochissimo, hanno fatto il giro del web.

Incrociando le immagini, gli inquirenti sono riusciti a risalire all'identità dei due e a denunciarli.

Non è chiaro, invece, chi abbia filmato e diffuso le immagini.