Albenga, prosegue la pulizia giornaliera del centro storico (FOTO)

Continua la pulizia giornaliera del centro storico di Albenga con interventi costanti in tutte le piazzette e nei vicoli del cuore della Città

Afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio: "Gli operatori di Sat, ogni mattina ancor prima dello spuntar del sole, sono al lavoro per mantenere il nostro bellissimo centro storico in ordine, pulito e lavato. Nel periodo estivo e in particolare nei fine settimana, come già programmato, il servizio di pulizia viene incrementato notevolmente".

"Ricevo personalmente e giornalmente le fotografie di tali interventi dal responsabile della Sat nell’ottica della piena e massima collaborazione e trasparenza mi informa e documenta i vari interventi. L’intensificazione del servizio di pulizia delle strade continuerà per tutta l’estate nel centro storico così come nelle altre zone della città".

"Ringrazio i responsabili e gli operatori della Sat per la loro abnegazione al lavoro e contestualmente invito tutti i cittadini a comportarsi correttamente al dine di mantenere più pulita e decorosa la nostra città".

Continuano inoltre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico.

Aggiunge l'assessore Pollio: "In questi giorni è stato fatto il trattamento anti afidi ai tigli di viale Martiri. Con tale trattamento si limiterà il problema della resina che, cadendo a terra, sporca e rende appiccicoso il marciapiede. Contestualmente abbiamo fatto eseguire la completa pulizia dei marciapiedi del Viale".