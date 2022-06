Carcare, il liceo "Calasanzio" chiude l'anno scolastico con un torneo di calcio (FOTO)

Fine anno scolastico per il liceo "Calasanzio" di Carcare: "Anche per il nostro liceo si è concluso l’anno scolastico 2021/2022 e per l’occasione ben tre delle ultime giornate di scuola, il 6, 7 e 8 giugno, sono state riservate ad attività all’aria aperta, tra sport e svago".

"Per congedare i propri studenti i docenti di Scienze Motorie hanno organizzato un torneo studentesco di calcio presso il campo 'Corrent' di Carcare, che ha coinvolto sia i ragazzi che le ragazze di tutte le classi dell’Istituto in giornate diverse. A prescindere dalle prestazioni sportive, l’iniziativa, graditissima da studenti e docenti, è stata un’ottima occasione di riconquista di spazi, contatti e sane relazioni di cui tutti sentiamo un’estrema necessità".

"Auguriamo affettuosamente a tutti i nostri ragazzi una serena estate di meritato riposo e leggerezza per poter riprendere col giusto vigore e la necessaria energia le attività a settembre. Buone vacanze" concludono dal liceo valbormidese.