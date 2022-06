Carcare, la Verallia premia la 2D del liceo linguistico "Calasanzio" per il progetto "Ambiente e sostenibilità"

Martedì 7 giugno è avvenuta la premiazione dei lavori presentati dalle classi seconde partecipanti al progetto in collaborazione con Verallia avente come tema “Sostenibilità e ambiente”. La classe premiata è la 2D del liceo linguistico "Calasanzio" di Carcare che ha proposto una serie di video tutorial per il rispetto dell’ambiente.

Oltre a ricevere la targa premio, prontamente esposta in classe, i ragazzi sono stati omaggiati di un taccuino, una penna e una t – shirt con il logo di Verallia; l’azienda ha anche generosamente offerto l’acquisto di strumentazione per i laboratori della scuola.