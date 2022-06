Meteo settimana, caldo estivo con poche pause

L’alta pressione resterà a ridosso del Mediterraneo occidentale mantenendo condizioni tipicamente estive con temperature sopra la media per tutta la settimana, anche se domani ci sarà un temporaneo lieve calo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì, 13 a domenica 19 giugno

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per velature e cirri, nubi sulle Alpi nel pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo se non sporadici ed isolati, più diffusi oggi e mercoledì e in quest’ultimo caso con possibile interessamento anche delle pianure.

Temperature in leggero calo domani, ma con valori ancora tipicamente estivi, in risalita da mercoledì e piuttosto elevate tra giovedì e domenica. Massime che in pianura potranno raggiungere i 34/35 °C specialmente tra giovedì e domenica, rimanendo un po’ più fresco sulle coste, ma anche qui in molti casi si supereranno i 30 °C. Minime tra i 19 e i 23 °C.

Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile e a regime di brezza.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/631-Stagionali_luglio_2022.html.