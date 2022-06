Cairo: perde il controllo dell'auto, ne urta una parcheggiata e finisce contro un dehor di un bar

Fine pomeriggio movimentato a Cairo Montenotte, in corso Dante Alighieri, dove una persona ha perso il controllo della propria auto andando prima a sbattere contro un'altra vettura e poi, dopo la carambola, contro il dehor di un bar nei pressi del ponte di corso XXV Aprile.

Sul posto si sono recati i militi della Croce Bianca cairese che hanno soccorso la persona a bordo del mezzo in loco per poi trasportarla in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Fortunatamente nessun'altra persona è stata coinvolta nel sinistro, le cui cause sono ancora in via di accertamento.