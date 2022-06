Loano, la targa “In memoria dei caduti del mare” ancora nel mirino dei vandali. Lettieri: "Messaggio di sfida alle istituzioni"

Atti vandalici, e purtroppo non è la prima volta, contro la targa “In memoria dei caduti del mare periti per la pace ed il progresso dei popoli” collocata sulla prua del Molo Doria (Kursaal) a Loano.

Nei giorni scorsi, infatti, la targa è stata nuovamente presa di mira dai vandali come già accaduto alla fine di ottobre 2021. Dopo il primo episodio, l'Amministrazione Lettieri si era subito attivata per ripristinarla, col consigliere di maggioranza Matteo Pesce, in particolare, rivoltosi all'Associazione Nazionale Marinai d’Italia chiedendo alcune immagini di repertorio della targa, al fine di riprodurla il più fedelmente possibile.

"Non vorrei fosse banalizzato questo gesto come una ragazzata - ha dichiarato il sindaco loanese Luca Lettieri - E' la seconda volta che la targa viene vandalizzata e non penso sia un caso, anzi sono certo che dietro ci sia un messaggio di sfida nei confronti delle istituzioni da parte di chi non comprende il forte valore simbolico di un monumento che ricorda a tutti il sacrificio di molte persone che hanno perso la vita, proprio come dice l'iscrizione, per il progresso dei popoli. Alla base di tutto ciò c'è sicuramente ignoranza della storia comune ma anche l'assenza di un'educazione al rispetto del prossimo che deve partire dalle famiglie. Famiglie che, purtroppo, tendono sempre di più a rinunciare al loro ruolo educativo delegando ad altri questa responsabilità".

"Non è un periodo felice per la nostra comunità e lo stiamo percependo anche dai recenti episodi di ordine pubblico che riguardano sempre di più una minoranza di giovani sbandata che non ha punti di riferimento. Ci impegnamo quanto prima a ripristinare la targa commemorativo in segno di rispetto per i nostri caduti sul mare" ha concluso Lettieri.