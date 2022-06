Il Festival della Cultura pronto ad aprire le porte ad "Alassio Poetica" con la bodypainting poetry di Paolo Gambi

“La poesia sta già salvando il mondo e tutti possiamo contribuire con un verso”. Con questo motto Paolo Gambi, fondatore di Rinascimento poetico porta avanti una ricerca artistica volta a trovare nuovi linguaggi e nuovi spazi per la poesia, intesa come strumento di crescita personale e salvezza. Porterà la sua ricerca, la sua passione nel Festival della Cultura che quest'anno si arricchisce di una sezione dedicata alla poesia "Alassio Poetica", in programma dal 16 al 19 giugno.

In quest'ottica il primo spazio è la materia. Paolo Gambi infatti scrive poesie su muri, specchi, materiale di ogni tipo. Scriverà dunque dei versi per Alassio sul Muretto, per omaggiare insieme la località e il suo "monumento" più noto e amato. Ma non solo: uno degli spazi più inaspettati di questa ricerca artistica è la pelle.

Come pioniere della bodypainting poetry Gambi porta ad Alassio una delle sue performance più di successo: le persone che sceglieranno di partecipare avranno un colloquio con il poeta, che “pescherà” versi dalle loro profondità e glieli scriverà (in modo temporaneo) sulla pelle, in una performance inclusiva, senza limiti di genere. Un'esperienza evolutiva e di crescita personale molto forte. Chiunque voglia potrà proporsi, semplicemente recandosi nei pressi del Muretto giovedì 16 giugno dalle ore 17 e domenica 19 giugno dalle 10,30 su in Piazza Partigiani.