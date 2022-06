Luna e sole entrambi super, l'associazione Astrofili Orione organizza una giornata a Quiliano

Oggi alle ore 13:52 la Luna sarà piena e sarà ad appena otto ore dal perigeo per cui sarà super, cioè sarà la Luna piena che appare più grande di tutto l’anno. Ieri sera la ho fotografata, ne mancava una sottile falce ed era ancora mille chilometri (astronomicamente sono pochi) più distante di quello che sarà questa sera, ma nel confronto con la Luna di sei mesi fa (il 18 gennaio) è assolutamente evidente la variazione di grandezza apparente.

Ma chi è veramente super in questo periodo è il sole che infatti sta mostrando una notevole attività, il numero di macchie è circa il doppio di quelle previste ed ogni giorno è possibile vedere eruzioni solari sotto forma di protuberanze e filamenti.

Il giorno 21 giugno ci sarà il solstizio e l’associazione Astrofili Orione organizzerà una giornata dedicata al sole presso il parco di San Pietro in Carpignano (Quiliano), dalle 10 di mattina alle 17 sarà possibile osservare il Sole con un telescopio dotato di un filtro H alfa in grado di mostrare i dettagli della cromosfera. A mezzogiorno, che sarà alle 13:26, si parla infatti del mezzogiorno vero solare si potrà misurare l’ombra più corta di tutto l’anno e confrontandola con le ombre che verranno misurate in altre parti del mondo, unitamente agli orari del mezzogiorno si potranno determinare le coordinate geografiche delle località e le relative distanze.

Nella giornata ci collegheremo con un certo numero di osservatori sparsi in tutto il mondo per svolgere questa esperienza Alle 18:00 invece sarà prevista una conferenza dal tema “Il Sole la nostra stella, conferme e sorprese” nella quale presenteremo i risultati delle misurazioni e discuteremo delle misurazioni scientifiche sull'attività solare. La giornata si concluderà con una attività g-astronomica, cena presso il ristoro Camilia.