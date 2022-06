Sabato 18 e domenica 19 a Lucinasco si terrà “Gusta Lucinasco”: un percorso culturale ed enogastronomico tra i vecchi quartieri del paese

Questo fine settimana nel piccolo comune di Lucinasco, nell'entroterra di Imperia, sarà promosso “Gusta Lucinasco”, un percorso culturale ed enogastronomico, che permetterà di scoprire e visitare il borgo e le aree circostanti con varie iniziative. Il tutto inserito nel contesto di “Oliveti aperti” manifestazione organizzata dal Consorzio olio Dop con la collaborazione della Pro Loco locale per far conoscere le aziende e il territorio. Poi a seguire teatro, concerti e sagra: una offerta variegata per rilanciare un territorio di pregio che merita di essere sempre più conosciuto. Tra arte, prodotti tipici e escursioni sul territorio sarà possibile sviluppare momenti di relax e convivialità.

Per ogni ulteriore informazione visitate la pagina Facebook .