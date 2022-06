Medici da altre Regioni per potenziare le strutture d’emergenza, Tomatis (FdI): "Proposta interessante che appoggiamo in toto"

Lo afferma in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale che da mesi si batte affinché venga garantita un’assistenza adeguata negli ospedali del Ponente e in particolare in quello di Albenga.

"E’ una proposta interessante che porterà sicuramente dei risultati positivi, ma nel frattempo – chiarisce Tomatis – riteniamo che non sia una soluzione sufficiente per tamponare le carenze di personale nel sistema sanitario albenganese. Riteniamo che la soluzione più attuabile e perseguibile che peraltro ho evidenziato in consiglio comunale è quella di eliminare le incompatibilità dei medici di medicina generale (che hanno seguito i corsi di pronto intervento) e quindi di poterli far lavorare anche nei pronto soccorso o punti di primo intervento. E’ necessario poi attivare, in tempi brevi, i corsi di emergenza territoriale destinati a quei medici che vorrebbero svolgere una parte della loro attività nelle strutture emergenziali".